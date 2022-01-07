В Турции заявили, что поддержат Казахстан, и привели в пример победу в Карабахе

Некоторые круги осуждают Турцию за то, что она не организовала встречу Организации тюркских государств в первые же дни акций протеста в Казахстане. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, в ходе телефонного разговора с ним и.о. главы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди попросил время для подготовки презентации, с которой выступит перед членами Организации тюркских государств. «Мы это восприняли с пониманием. И по предложению Казахстана проведем встречу утром во вторник», - сказал турецкий министр, передает Anadolu.

Чавушоглу отметил, что было бы неправильно организовать встречу или принимать какие-либо решения без участия Казахстана, полноправного члена организации. «Надеемся, что Казахстан как можно скорее достигнет стабильности, мира и спокойствия. Мы, Турция и Организация тюркских государств, окажем всемерную поддержку в этом направлении. Проблема других стран-участниц, всего тюркского мира, - это наша проблема. Весь мир увидел это на примере победы в Карабахе», - подчеркнул Чавушоглу.