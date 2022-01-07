Саудовскую принцессу освободили после трех лет заключения

Саудовская принцесса Басма бинт Сауд, которая около трех лет находилась под стражей без предъявления обвинения, была освобождена на этой неделе. Об этом сообщил в субботу ее консультант по юридическим вопросам Анри Эстраман, передает «Коммерсант».

Вместе с 57-летней принцессой из-под стражи была освобождена ее взрослая дочь Сухуд аль-Шариф. По словам Эстрамана, они были освобождены 6 января, после чего поехали в свой дом в саудовском городе Джедда.

Российское издание напоминает, что принцесса Басма — младшая дочь второго короля Саудовской Аравии Сауда бен Абдель Азиза — исчезла в марте 2019 года. С детства она училась и проводила много времени на Западе, занималась бизнесом, а также правозащитной деятельностью. В числе прочего принцесса Басма выступала за изменение законов о разводе и в целом роли женщины в саудовском обществе, требовала реформ в образовании и судебной системе, призывала Саудовскую Аравию прекратить военную кампанию в Йемене. Вскоре после ее исчезновения стало известно, что она была задержана при попытке выехать в Швейцарию на лечение и находится под стражей в Саудовской Аравии. Семья принцессы заявляла, что она была задержана из-за своей правозащитной деятельности и критики злоупотреблений в Саудовской Аравии. Также среди возможных причин ее ареста СМИ называли близость к принцу Мухаммеду бен Наифу, который был арестован в марте 2020 года.