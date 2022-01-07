21:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к жителям своей страны, заявил, что события последних дней в Казахстане стали результатом нападения "бандитов и террористов". "Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", - сказал Токаев. Только на Алматы, по его словам, напали 20 тысяч "бандитов". Русская служба BBC попросила нескольких экспертов, много лет исследующих процессы в Центральной Азии, озвучить возможные версии того, почему и благодаря кому мирные протесты переросли в хаос и перестрелки. Представляем нашим читателям эту статью с небольшими сокращениями.

"Если внимательно присмотреться к тем событиям, которые власти прежде называли "террористическими актами", можно увидеть гораздо более сложную картину, связанную с борьбой за власть внутри элит", - говорит эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон. С ее оценкой согласен и британский бизнес-аналитик Бенджамин Годуин, который отмечает, что изначально у протестующих в разных частях Казахстана были разные требования. В Мангистауской области, где начались протесты, люди требовали снижения цен на газ. Жители нефтеносных районов страны требовали улучшения условий труда. В некоторых других городах собравшиеся высказывались за изменение конституции Казахстана. Многие демонстранты просто выступали за необходимость перемен, у них не было четко сформулированных требований, потому что не было лидеров и какой-то организации. Однако к 5 января обстановка изменилась. На улицах появились группы вооруженных людей. "К вечеру 5 января появились какие-то машины, из которых выходили люди с автоматами. Стало очевидно, что на улицах орудуют какие-то организованные группы, мародеры. Какие-то люди начали грабить банки. Это явно уже не протест. Демонстранты, которые раньше выходили на улицы с экономическими и политическими требованиями, просто остались дома. Они просто стали бояться выходить", - отмечает Годуин.

По мнению британского эксперта, "вооруженные группировки, которые мы видели на улицах Алматы и других городов, напрямую не связаны с протестами. Они связаны с нынешней борьбой за власть между семьей Назарбаева и Токаевым". И Годуин, и другие эксперты полагают, что озвученная Токаевым цифра в 20 тысяч "бандитов" - это, скорее всего, преувеличение. Опрошенные BBC эксперты сходятся во мнении, что в Казахстане сейчас нет мощных центров религиозного экстремизма. Некоторые граждане страны в 2014-2018 годах вступали в ряды боевиков ИГ и отправлялись в Сирию, однако их число было невелико. Те, кто вернулся в Казахстан, попадали под суд, многие их них сейчас находятся в тюрьме. "Роль радикальных исламистов крайне преувеличена. Казахстан сейчас не является рассадником доморощенных террористов", - считает Маллинсон. Профессор техасского университета A&M Эдвард Лемон отмечает, что на данный момент нет никаких свидетельств причастности каких-либо радикальных групп к погромам или штурму правительственных зданий: "Я сомневаюсь, что в Казахстане была сеть спящих ячеек, которая сейчас резко активизировалась и приняла участие в организации насилия. Возможно, что некоторые люди, вышедшие на улицы, разделяют радикальные взгляды. Но пока нет оснований полагать, что их действия контролируются террористическими организациями извне". Но кто может стоять за вооруженными погромщиками? Эксперты разделились в оценке того, кто может стоять за вооруженными группами. "Эти люди явно представляют собой значительную и хорошо подготовленную силу, которая, по-видимому, была развернута для того, чтобы дискредитировать Токаева и заставить его уйти в отставку", - считает Годуин. Профессор Национального университета обороны в Вашингтоне Эрика Марат допускает, что нападавшие на магазины и здания могли действовать по своей инициативе: "Я не отвергаю версию о том, что некоторые погромщики были наняты представителями властей. Но в то же время я допускаю, что это могло быть просто развитие протестных настроений. Очень важно отметить, что проявления насилия и агрессии начались именно после того, как власти дали полиции команду применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты и прочие силовые методы разгона протестующих".