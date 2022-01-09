Белый дом предупреждает Иран

Иран ждут серьезные последствия, если Тегеран посягнет на граждан США, в том числе на тех, против кого Тегеран ввел новые санкции за причастность к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они сделали это в то время, когда подконтрольные Ирану силы продолжают нападения на американских военных на Ближнем Востоке, а иранские должностные лица угрожают осуществить террористические операции в США и других странах. Не сомневайтесь, что США защитят своих граждан и обеспечат их безопасность», - подчеркнул Салливан.

«Если Иран атакует кого-либо из наших граждан, включая 52 человек, имена которых назвали вчера, он столкнется с серьезными последствиями», — сказал советник президента США.

В субботу Иран добавил более 50 официальных лиц в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Санкционный список пополнили, в частности, действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.