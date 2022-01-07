Казахи забрасывают российские войска камнями сопротивление оккупации, видео
В охваченный протестами Казахстан продолжают прибывать российские военнослужащие вместе с их союзниками из стран ОДКБ.
Тысячи российских военнослужащих уже взяли под контроль стратегические объекты, включая аэропорты Алма-Аты, Нурсултана, президентский дворец, здание Генштаба, телецентр, здания Центробанка и ключевых министерств.
Однако ввод российских войск лишь подлил масла в огонь народного недовольства, и тысячи казахстанцев снова вышли на улицы. В социальных сетях распространились видеокадры, как митингующие забрасывают камнями проезжающие колонны с российскими солдатами. Слышна нецензурная лексика.