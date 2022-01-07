В Евросоюзе захотели понять, «чем занимается Россия» в Казахстане

Европейский Союз намерен отреагировать на события в Казахстане — возможные шаги скоро обсудят министры иностранных дел стран ЕС, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, Казахстану будет заявлено о невозможности подавлять собственный народ, который протестует против роста стоимости жизни.

«В течение нескольких дней на следующей неделе министры иностранных дел проведут переговоры, на которых обсудят меры, которые могла бы принять Европа, чтобы направить четкий сигнал: нельзя давить свой народ, который протестует против повышения стоимости жизни и требует демократизации страны»,— сказал Бон в эфире телеканала CNews, его слова приводит ТАСС.

Он считает, что европейские страны должны понять, «что происходит в Казахстане, в том числе то, чем там занимается Россия».