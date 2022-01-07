При первом обращении Казахстана силы ОДКБ покинут страну: МИД распространил заявление

Правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана «противостоят террористам, а не «мирным протестующим». Так МИД Казахстана отреагировал на публикации в зарубежных СМИ, призвав прессу не искажать информацию. Полный текст заявления опубликован на телеграм-канале Orda.kz.

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что «ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носит явно поверхностный и однобокий характер». «В Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В этой связи в стране было объявлено чрезвычайное положение. Как показали события в г. Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в «горячих точках» на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ», - заявили в МИД Казахстана.

Говоря о вводе контингента ОДКБ в страну, казахское внешнеполитическое ведомство пояснило, что «в сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2 500 человек для содействия в стабилизации обстановки».

«В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка. Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны...», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также добавили, что «к большому сожалению, в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения». В этой связи 10 января объявлен в стране днем общенационального траура».