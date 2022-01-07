Посольство Азербайджана в Казахстане обратилось к гражданам АР

Посольство Азербайджанской Республики в Казахстане обратилось к соотечественникам, проживающим в этой стране.

В публикации на Twitter-аккаунте диппредставительства говорится:

"Посольство оказывает соответствующую помощь соотечественникам, проживающим в Республике Казахстан, которые не имеют возможности наладить связь со своими родными и близкими из-за сложностей в работе международной телефонной связи.

pic.twitter.com/5ai32lPfki — Embassy of Azerbaijan to Kazakhstan (@azembassykz) January 10, 2022

По этой причине напоминаем, что вы можете связаться с посольством по адресу [email protected], а также по номерам +7780002838 и +77172755527.

Просим наших граждан принять во внимание тот факт, что в стране не работает или частично работает интернет, а также наблюдаются перебои в телефонной связи несколько раз в день. Отметим, что посольство не получало какой-либо информации о гражданах АР, пострадавших в результате инцидентов".