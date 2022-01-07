Токаев предложил провести экстренное заседание СКБ ОДКБ, Путин поддержал

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в понедельник внеочередную встречу в формате видеоконференции, чтобы обсудить развитие событий в Казахстане, где уже несколько дней идет антитеррористическая операция и развернуты Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

С инициативой провести экстренное заседание Совета коллективной безопасности организации выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это предложение поддержал российский лидер Владимир Путин, и 9 января Армения как страна председатель ОДКБ и организатор мероприятия объявила его дату.

"Онлайн-конференция глав стран ОДКБ запланирована в понедельник", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Позже эту информацию подтвердили в Кремле, добавив, что на встрече будут обсуждаться меры по нормализации ситуации в Казахстане.