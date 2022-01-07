Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 09:51

До сих пор большинство израильских аналитиков считали, что перспективы компромисса между P5+1 и Ираном невелики. Однако в последнее время эта оценка меняется, как и реакция Израиля на возможную сделку с Ираном по ядерной программе. От жесткого неприятия любых соглашений с Ираном и угроз самостоятельно решить вопрос с иранской ядерной программой военным путем до признания факта сделки и поиска максимально выгодных вариантов для еврейского государства в этих условиях – примерно так выглядит маятник израильской внешней политики за последний месяц.

Министр иностранных дел Яир Лапид первым намекнул на эти кардинальные изменения, признав 3 января, что сейчас Израиль направляет свои усилия на предотвращение отмены экономических антииранских санкций без соответствующих уступок. В этом он полностью солидарен с премьером Нафтали Беннетом, который в преддверии Нового года заявил в интервью Армейскому радио, что не будет выступать против любого возможного соглашения с Ираном. «Мы придерживаемся практического подхода, - сказал Беннет. – В конце концов, конечно, может быть заключена и хорошая сделка». Очень трудно сказать, насколько израильские чиновники искренни в таких оценках. Более того, есть все основания полагать, что их реальные настроения весьма далеки от оптимизма. Но политика – искусство возможного. И если израильтянам не удалось добиться от своих американских союзников желаемого давления на Тегеран – нужно менять курс и постараться извлечь максимальную выгоду из складывающейся на переговорах в Вене ситуации. В Вашингтоне твердо настроены на то, что ядерной сделке с Ираном быть. И не позднее, чем в нынешнем, 2022 году. Эту уверенность подкрепляет и позиция Тегерана, который по неофициальным каналам дал понять американцам, что дальше 60% обогащения урана он идти не собирается. То есть, как и прогнозировал haqqin.az, иранская сторона твердо решила реализовать так называемый «японский вариант»: достичь предпорогового уровня и на этом в своей ядерной программе полностью остановиться.