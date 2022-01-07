Израиль смирился: быть сделке Вашингтона с Ираном наш комментарий
До сих пор большинство израильских аналитиков считали, что перспективы компромисса между P5+1 и Ираном невелики. Однако в последнее время эта оценка меняется, как и реакция Израиля на возможную сделку с Ираном по ядерной программе.
От жесткого неприятия любых соглашений с Ираном и угроз самостоятельно решить вопрос с иранской ядерной программой военным путем до признания факта сделки и поиска максимально выгодных вариантов для еврейского государства в этих условиях – примерно так выглядит маятник израильской внешней политики за последний месяц.
Министр иностранных дел Яир Лапид первым намекнул на эти кардинальные изменения, признав 3 января, что сейчас Израиль направляет свои усилия на предотвращение отмены экономических антииранских санкций без соответствующих уступок. В этом он полностью солидарен с премьером Нафтали Беннетом, который в преддверии Нового года заявил в интервью Армейскому радио, что не будет выступать против любого возможного соглашения с Ираном. «Мы придерживаемся практического подхода, - сказал Беннет. – В конце концов, конечно, может быть заключена и хорошая сделка».
Очень трудно сказать, насколько израильские чиновники искренни в таких оценках. Более того, есть все основания полагать, что их реальные настроения весьма далеки от оптимизма. Но политика – искусство возможного. И если израильтянам не удалось добиться от своих американских союзников желаемого давления на Тегеран – нужно менять курс и постараться извлечь максимальную выгоду из складывающейся на переговорах в Вене ситуации.
В Вашингтоне твердо настроены на то, что ядерной сделке с Ираном быть. И не позднее, чем в нынешнем, 2022 году. Эту уверенность подкрепляет и позиция Тегерана, который по неофициальным каналам дал понять американцам, что дальше 60% обогащения урана он идти не собирается. То есть, как и прогнозировал haqqin.az, иранская сторона твердо решила реализовать так называемый «японский вариант»: достичь предпорогового уровня и на этом в своей ядерной программе полностью остановиться.
Американцев это вполне устраивает, а то, что устраивает США, как уверены в Вашингтоне, – должно устраивать и всех остальных. Но и интересы Израиля они полностью проигнорировать не могут. А потому еврейское государство может быть полностью уверено в двух обстоятельствах: после заключения ядерного соглашения с Ираном оно получит увеличение военной и финансовой помощи. Чтобы, во-первых, сохранить свое преимущество в регионе над любым противником. И во-вторых, блокировать активность Ирана всеми имеющимися в распоряжении Израиля средствами.
«Когда мы поняли, что дело идет к соглашению, то все, что мы можем сделать - это свести к минимуму возможный ущерб и добиться от США как можно больших компенсаций от США для обеспечения нашей безопасности», - на условиях анонимности говорят высокопоставленные чиновники в Израиле. Еще более конкретно выражается Яир Лапид: «Сейчас мы ведем окопную войну, чтобы добиться небольших успехов... и сохраняем возможность действовать, не будучи стороной соглашения».
Но ни изменение позиций в отношении сделки, ни вынужденный переход Израиля к «окопной войне» не отменяют его решимости, если придется, положить ядерной программе Ирана конец военным путем. В том, разумеется, случае, если Тегеран даст к этому повод. То есть хоть на шаг отойдет в сторону от своего намерения оставаться пороговым государством.
И если 2022 год станет годом, в котором будет закрыт вопрос с иранской ядерной программой, – то одновременно с этим он станет и годом реальности, в которой экзистенциальные противники – Иран и Израиль – начнут следить друг за другом с новой силой. Не доверяя ни на йоту, и каждый раз ничего хорошего друг от друга не ожидая.