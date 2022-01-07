В Казахстане освободили музыканта-террориста из Киргизии
Киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного казахстанскими силовиками по подозрению в терроризме, освободили. Об этом сообщает «Вечерний Бишкек».
По информации издания, В. Рузахунова уже везут в Бишкек.
Ранее СМИ Казахстана распространили видео, на котором один из задержанных утверждает, что прилетел из Киргизии для участия в митинге. Жители Киргизии опознали в нем популярного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто приезжает с гастролями в Алматы. Власти Киргизии направили Казахстану соответствующую ноту и всю необходимую информацию по делу.