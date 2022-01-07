Названа причина обрушения поставок российского газа в Европу

«Газпром» почти в два раза сократил поставки газа в Европу через Украину в период 1-9 января — до 54 млн кубометров, что на 55% меньше по сравнению с последней декадой декабря 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

По данным источников издания, сокращение поставок газа вряд ли связано с уменьшением промышленной активности, поскольку на прошлые новогодние праздники объем поставок также был примерно на 50% больше.

Собеседники издания на газовом рынке назвали оттепель основной причиной обрушения поставок. Из-за потепления европейские потребители смогли резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка даже превышала отбор. Однако к настоящему времени уровень европейских запасов топлива упал ниже 54%.