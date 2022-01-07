Нефть дорожает из-за ситуации в Казахстане

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы сохраняют опасения перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане, передает "Прайм".

Стоимость мартовского фьючерса на Brent выросла на 0,22%, до 81,93$ за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,24%, до 79,09$.

По данным РИА Новости, на прошлой неделе нефтедобывающая компания Tengizchevroil сообщила о продолжении деятельности в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объемы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.