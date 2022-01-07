В Баку и Гяндже пропали подростки

В Баку полиция разыскивает пропавшего подростка.

АПА сообщает, что 7 января в Бинагадинском районе столицы 15-летний Мабуд Гусейнов вышел из дома и не вернулся. В 7-м отделении Бинагадинского районного управления полиции проводится расследование.

Аналогичный случай произошел и в Гяндже. 13-летний Тунджай Гулиев, проживающий на территории Низаминского района, 3 января вышел из дома и не вернулся. В управлении полиции Низаминского района Гянджи начато расследование.