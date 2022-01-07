Еще одну партию боеприпасов армянской армии нашли в Физули

В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района на освобожденных от оккупации территориях, было найдено оружие и боеприпасы, брошенные противником при бегстве со своих позиций.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в частности, на территории Физулинского района было обнаружено два пулемета, два противотанковых управляемых ракетных комплекса типа "Фагот" и "Корнет", четыре гранаты, три обоймы к автомату, 18 различных видов снарядов, 317 патронов различного калибра.