Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает, что в соответствии с планом на основе разведданных была определена территория готовящейся диверсионной группой условного противника провокации. В целях предотвращения возможных провокаций личный состав покинул пункт постоянной дислокации и двинулся в направлении района оперативного назначения.

В воинской части коммандос Сухопутных войск Азербайджана состоялись первые в 2022 учебном году учебно-тренировочные занятия.

Коммандос окружили и обезвредили диверсионную группу условного противника и приняли меры в рамках норм и принципов международного гуманитарного права в отношении лиц, задержанных во время выполнения задач.

На учениях, проводимых с целью совершенствования тактических навыков личного состава в суровых климатических условиях и на местности с крутым рельефом, а также дальнейшего повышения боеспособности подразделений коммандос были успешно выполнены все поставленные задачи.