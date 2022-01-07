СГБ Азербайджана о фейковых страницах в социальных сетях

«В последнее время в некоторых социальных сетях наблюдается активность ряда фейковых страниц и профилей, созданных от имени Службы государственной безопасности (СГБ). Наличие таких случаев приводит к тому, что многие пользователи воспринимают эти аккаунты как официальные источники ведомства, и в результате этого данные публикации воспринимаются как информация СГБ». Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Ведомство отмечает, что информация от имени СГБ размещается только на ресурсах, которые имеют регистрационные знаки, подтверждающие официальность страниц службы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram и Youtube.

Также в сообщении говорится, что в социальных сетях нет профилей или аккаунтов, принадлежащих руководству СГБ.

«Просим граждан и представителей СМИ получать информацию только из официальных ресурсов СГБ в социальных сетях», - отмечается в публикации.