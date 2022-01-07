В день заседания ОДКБ президент Киргизии ушел в отпуск
Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск», – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
По его словам, глава государства «продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов». О причинах ухода в отпуск не сообщается.
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров примет участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ вместо ушедшего в отпуск президента Жапарова.