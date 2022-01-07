Пашинян оправдывает оккупацию Казахстана

Решение об отправке военного контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан принималось с учетом быстрого развития ситуации в этой стране, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на онлайн-заседании Совета коллективной безопасности, в котором принимали участие главы государств - членов ОДКБ.

По словам Пашиняна, президент Казахстана официально обратился в Совет коллективной безопасности. На этом основании и в соответствии с уставом ОДКБ армянский премьер, председательствующий в Совете, запустил механизм консультации с главами государств - членов ОДКБ.

«Учитывая тенденцию к быстрому развитию ситуации и в виду угрозы безопасности, стабильности и суверенитету Казахстана, на основе консенсуса было принято решение об отправке миротворцев в страну на ограниченный период для охраны стратегических объектов», - отметил Пашинян, которого цитируют армянские СМИ.