Шафагатов украл канализационные решетки на 18 тысяч манатов видео
С 1 по 5 января при неизвестных обстоятельствах было похищено 136 канализационных решеток, установленных вдоль дороги Бузовна - Загульба Хазарского района Баку. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.
В связи с этим в Управление полиции района поступила жалоба от соответствующего госучреждения. В результате кражи дорожной инфраструктуре был нанесен материальный ущерб на сумму около 18 000 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского РУП и 2-го отделения полиции, был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления Шахин Шафагатов.
В ходе расследования выяснилось, что похищенные железные решетки он отвез на своем автомобиле в один из пунктов приема металлолома и продал.
По факту проводится расследование.