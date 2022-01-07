С 1 по 5 января при неизвестных обстоятельствах было похищено 136 канализационных решеток, установленных вдоль дороги Бузовна - Загульба Хазарского района Баку. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

В связи с этим в Управление полиции района поступила жалоба от соответствующего госучреждения. В результате кражи дорожной инфраструктуре был нанесен материальный ущерб на сумму около 18 000 манатов.