Синоптики о погоде в Баку на завтра
Во вторник, 11 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 5-8 градусов тепла, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8 градусов тепла, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.