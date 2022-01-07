«Золотой паспорт» Мурада Эфендиева

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Как уже сообщалось, правительство Мальты опубликовало список иностранцев, получивших гражданство в обмен на инвестиции в эту страну в течение 2020 года. В опубликованном 28 декабря прошлого года списке есть и имена уроженцев Азербайджана. В частности, гражданина РФ Мурада Эфендиева. Чтобы получить гражданство Мальты или, как еще называют, «золотой паспорт», нужно выполнить следующие условия: - перевод €650 000 в мальтийский Национальный фонд развития; - инвестирование €150 000 в мальтийские ценные бумаги или акции; - покупку недвижимости стоимостью не менее €350 000 (или сдача ее в аренду на сумму не менее €16 000 в год). Таким образом, в общей сложности документ обходится в €1 150 000.

Предоставление гражданства богатым иностранцам по этой схеме практикуется на Мальте с 2014 года. Как правило, этой схемой пользуются коррупционеры и бизнесмены с сомнительным имиджем. The Shift News проанализировала этот список и выяснила, что среди иностранцев, получивших гражданство Мальты в 2020 году, по-прежнему доминируют выходцы из стран Восточной Европы и бывших советских республик. В том числе в список попали бизнесмены, которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину. Несмотря на то, что двойное гражданство в России не допускается.