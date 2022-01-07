«Золотой паспорт» Мурада Эфендиева
Как уже сообщалось, правительство Мальты опубликовало список иностранцев, получивших гражданство в обмен на инвестиции в эту страну в течение 2020 года. В опубликованном 28 декабря прошлого года списке есть и имена уроженцев Азербайджана. В частности, гражданина РФ Мурада Эфендиева.
Чтобы получить гражданство Мальты или, как еще называют, «золотой паспорт», нужно выполнить следующие условия:
- перевод €650 000 в мальтийский Национальный фонд развития;
- инвестирование €150 000 в мальтийские ценные бумаги или акции;
- покупку недвижимости стоимостью не менее €350 000 (или сдача ее в аренду на сумму не менее €16 000 в год).
Таким образом, в общей сложности документ обходится в €1 150 000.
Предоставление гражданства богатым иностранцам по этой схеме практикуется на Мальте с 2014 года. Как правило, этой схемой пользуются коррупционеры и бизнесмены с сомнительным имиджем.
The Shift News проанализировала этот список и выяснила, что среди иностранцев, получивших гражданство Мальты в 2020 году, по-прежнему доминируют выходцы из стран Восточной Европы и бывших советских республик. В том числе в список попали бизнесмены, которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину. Несмотря на то, что двойное гражданство в России не допускается.
Мурад Азер оглу Эфендиев, обладатель мальтийского «золотого паспорта», занимается предпринимательской деятельностью в России, директор компании «Нетрис». Мальтийское гражданство получил вместе с основателем этой компании Тимуром Исаевым. «Нетрис» - крупная в России компания, предлагающая широкий спектр услуг - интеллектуальные решения, программное обеспечение по установке систем видеонаблюдения и защиты, системы IPTV для операторов связи и городской администрации. Компания, в частности, осуществила установку сети камер видеонаблюдения в Москве. В конце 2019 года компания «Ростелеком» купила акции компании «Нетрис» за 1,7 миллиарда рублей. Сделка состоялась через «Башинформсвязь», дочернюю компанию «Ростелекома» в Башкирии. Российским чиновникам очень понравилось качество услуг компании по установке систем видеонаблюдения для городской администрации. Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил системы распознавания лиц, установленные «Нетрис». Эта система позволяет правоохранительным органам задерживать преступников, при этом чиновники с ее помощью решают многие дела, не выходя из офиса.
Мурад Эфендиев родился в 1978 году в Москве, в 2000 году окончил Московский авиационный институт по специальности прикладная математика и программирование. С 2006 года руководил отделом IPTV в компании «Нетрис». В 2007 году стал техническим директором, а в 2010 году - генеральным директором компании.