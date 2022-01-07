Движение поездов Баку - Тбилиси может быть восстановлено
Грузия и Азербайджан продолжают вести переговоры по вопросу возобновления железнодорожных пассажирских перевозок. Об этом заявил в интервью журналу Forbes директор АО «Грузинские железные дороги» Давид Перадзе.
По словам Перадзе, точная дата возобновления железнодорожных пассажироперевозок будет объявлена позже.
Движение пассажирских поездов Баку - Тбилиси приостановлено с 14 марта 2020 года из-за COVID-19. В 2021 году Грузия только с Арменией возобновила железнодорожные пассажирские перевозки.