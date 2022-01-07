Уволенный полгода назад замначальника Генштаба ВС Армении снова назначен на эту должность
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Аракела Мартикяна заместителем начальника Генштаба ВС Армении. Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Напомним, 9 августа 2021 года указом президента Армена Саркисяна по представлению премьер-министра РА Никола Пашиняна Аракел Мартикян был освобожден от должности начальника Главного управления разведки Генштаба ВС Армении - заместителя начальника Генштаба ВС Армении.