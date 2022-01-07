Специалист Минздрава рассказал о распространившемся среди детей вирусе

COVID-19 не единственная угроза, о которой нужно помнить этой зимой. Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла, что уже начался сезон гриппа, и призвала защитить себя и от него. По данным ВОЗ, каждый год гриппом заражается от 5 до 15 процентов населения Земли. Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Акпер Гулиев в своем интервью рассказал, что в настоящее время среди детей в основном циркулируют вирусы сезонного гриппа, а не COVID-19.

- Различаются ли штаммы COVID-19 среди детей по распространенности?

- Распространенность COVID-19 среди детей варьируется в зависимости от разновидности штамма. Если среди немногих случаев подтвержденного заражения COVID-19 у детей младшего возраста преобладает альфа-штамм коронавируса, то у детей 10 лет и старше чаще встречается дельта-вариант.

- Среди взрослых есть группы особого риска тяжелого течения COVID-19. Как обстоит дело с детьми?

- Как и у взрослых, риск тяжелой формы COVID-19 выше у детей с хроническими заболеваниями, аллергическим бронхитом, у принимающих иммуносупрессивные препараты, а также у ревматических и онкологических больных.

- Бывают ли специфические симптомы у детей, инфицированных COVID-19?

- COVID-19 и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, при этом генетически они абсолютно разные. Поскольку оба заболевания вызывают такие симптомы, как боль в горле, высокая температура, усталость, сухой кашель, то и пути передачи инфекции одинаковы. Иногда сыпь у детей во время болезни беспокоит родителей и наводит на тревожную мысль о наличии коронавирусной инфекции. Однако сыпь часто является одним из симптомов вирусного заболевания. Следует отметить, что высыпания обычно появляются позже, уже после респираторных симптомов этого заболевания, и поэтому это не очень хороший метод диагностики. Наиболее точный способ отличить схожие симптомы - сдать мазок на ПЦР.

- Как Influenza virus, о котором мы в последнее время так часто слышим в СМИ, влияет на детей?

- Influenza virus, который в последние дни распространяется среди детей, - обычный сезонный вирус гриппа типа А и В. В основном он поражает младенцев и детей в возрасте до 5 лет. Заболевание может привести к таким осложнениям, как обструктивный бронхит. В настоящее время среди детей в основном циркулируют вирусы сезонного гриппа, а не COVID-19. В случае заболевания, даже при первых признаках недомогания, следует немедленно обратиться к врачу.

- Приходя в школу, дети неизбежно тесно контактируют друг с другом. Насколько эта ситуация увеличивает вероятность распространения респираторных инфекций у детей, помимо коронавируса, например, гриппа?

- В школах дети должны продолжать носить медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Родители несут такую же ответственность, как и учителя. Кроме того, дети из группы риска (в эту группу входят дети, страдающие сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями легких, иммунной и сердечной недостаточностью) должны немедленно пройти вакцинацию. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации, и поэтому лучше всего сделать прививку за 15 дней до начала сезона гриппа.

- При лечении вируса гриппа на какие симптомы стоит обратить внимание?

- При вирусных заболеваниях в основном назначается симптоматическое лечение. Рекомендуется вводить безрецептурные жаропонижающие препараты, в то же время желательно употреблять большое количество жидкости. Тем не менее лицам, которые находятся в группе риска, и тем, кто не входит в эту группу, но у них есть осложнения из-за более серьезного течения заболевания, следует использовать препараты против гриппа, непосредственно воздействующие на вирус.

Нельзя забывать, что антибиотики - не жаропонижающие средства. Антибиотики следует принимать, если у вас есть бактериальная инфекция и в случае, когда они прописаны. В любом случае необходимо обратиться к врачу и проводить лечение только по рекомендации специалиста.