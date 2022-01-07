Евгений Бай, автор haqqin.az 13:51

Америка на какое-то время отвлеклась от «омикрона», годовщины атаки на Капитолий и перспектив возвращения Дональда Трампа к власти. Встреча американской и российской делегаций в Женеве по обсуждению связанных с НАТО тем, беспокоящих президента Владимира Путина, вышла в топы новостей ведущих изданий страны. Оценка перспектив достижения взаимопонимания на этой встрече была одинаковой у всех: никакого прогресса не будет. О том, что он «не ожидает никакого прорыва», заявил накануне и государственный секретарь Энтони Блинкен. Подобный мрачный скептицизм рассеивал вокруг себя и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию. Редкая для мировой дипломатии позиция — заявить накануне диалога, что надежд фактически никаких. Американские официальные лица по этой причине всячески избегали слова «переговоры», говоря лишь о некоем «диалоге».

Но как тогда оценить фразу того же Рябкова, который еще накануне официального начала «диалога» в понедельник, проведя двухчасовую встречу с американским визави Венди Шерман, заявил о то, что она прошла «потрясающе»? Ведь совсем недавно он говорил, что надеяться на прогресс наивно и предложил американцам «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». То есть туда, где НАТО находилось в Европе до начала движения на восток. А еще до этого он объявлял, что Россия не идет на встречу с протянутой рукой и не собирается заниматься болтовней, а будет обсуждать лишь то, что было изложено до этого Кремлем, то есть в первую очередь недопустимость расширения НАТО на восток и превращения Украины в военный плацдарм этого военно-политического блока. Коллективный Запад заранее дал понять, что для него совершенно неприемлемо будет обсуждение темы расширения НАТО, поскольку любая страна имеет право вступать в какой угодно союз. Блинкен, со своей стороны, сказал, что трудно ждать каких-то подвижек, когда «Россия приставила оружие к голове Украины» и у ее границ сосредоточено 100 тыс. военнослужащих с возможностью удвоения численности в короткие сроки. Условиями для достижения «реального прогресса» он назвал деэскалацию, то есть быстрый отвод Россией своих войск от границы с Украиной. Но данное условие уже неприемлемо для Путина, который воспримет это как ультиматум. Тогда для чего же вообще понадобилась эта встреча в Женеве? Образ России, которая приставила пистолет к голове Украины, конечно, красочный. Но мне почему–то вспомнилась более веселая картинка. Где-то в конце шестидесятых годов молодой Юлий Гусман, возглавлявший команду бакинцев в КВН, предложил своему сопернику на состязании капитанов стреляться на брудершафт. И, помахивая игрушечным пистолетиком, показал, как будет после объятия приставлять дуло к собственной голове.

Американское издание Politico совершенно право, говоря о неприемлемой стоимости для Путина вторжения на Украину. Ведь это будет полноценной войной с тысячами погибших. Плюс драконовские экономические санкции Запада, который отключит Россию от мировой финансовой системы. Плюс возможное замораживание активов российских олигархов (британские парламентарии уже призывают к этому) и визовые запреты для них и их семей, которые так любят наслаждаться жизнью что на берегах Темзы, что на Лазурном берегу. Зачем все это нужно Путину, который уже законодательно закрепил свой мандат на управление Россией вплоть до 2036 года? Какие у него могут быть интересы помимо того, чтобы закрепить за страной имперский статус с правом контроля над прилегающими территориями? Стратегия в целом не нова — поднять градус противостояния и напряжения до максимального. И в тот момент, когда, казалось бы, уже должно сорвать крышку, начать потихоньку выпускать пар. На сегодня США, которые Кремль считает главными в политическом театре, теми, кто дергают кукол за нитки, согласны лишь на один двойной компромисс – не размещать на территории Украины наступательные вооружения и ограничить масштабы проводящихся там военных учений. На первый взгляд Кремлю эти уступки совершенно недостаточны. Однако за кремлевскими башнями сидят не наивные люди. Там определенно отдавали себе отчет, что их ультиматум коллективному Западу принят не будет. Но заявка в той или иной степени будет рассмотрена и США сядут с русскими за стол переговоров. А ведь, казалось бы, те могли бы запросто проигнорировать все их ультиматумы, что только вызвало бы аплодисменты у американских консерваторов, которые сейчас упрекают команду Байдена в том, что она преклонила колено перед Путиным. Белый дом и хотел бы, но не может игнорировать Путина. В противном случае это может действительно вынудить его пойти на политическое самоубийство и вторгнуться в Украину. А это будет катастрофой, которая перекроит всю систему безопасности в Европе. После хаотичного выхода из Афганистана Америка показала бы себя полностью неспособной защитить своих союзников. И для европейцев, как и для китайцев, она окончательно стала бы «бумажным тигром».