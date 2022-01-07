В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается по всей стране, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

Новый вариант коронавируса «омикрон», появившийся в последнее время в результате мутаций коронавируса, вызывает серьезную обеспокоенность в Азербайджане, а также во всем мире, заявили в ведомстве.

В рамках мер, принятых для контроля эпидемиологической ситуации в Азербайджане, проводятся регулярные анализы на генетические варианты вируса. В ходе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа, был обнаружен новый вариант коронавируса «омикрон».

В заявлении ведомства говорится, что результаты проведенных исследований еще раз доказывают, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов коронавируса является вакцинация. Органы здравоохранения Азербайджана призывают граждан вакцинироваться, чтобы защитить себя от нового штамма вируса. Наряду с вакцинацией должны соблюдаться такие правила, как соблюдение дистанции, использование масок и частое мытье рук.