Максим Шевченко: «Назарбаев умер?»

На своей странице в Facebook Шевченко отметил, что после известных событий об основателе независимого казахского государства ничего не слышно.

«Умер? Без сознания? Захвачен и удерживается? Когда? Кем? Где?», - сказал Шевченко, отметив, что Назарбаев – не Янукович и поверить в его побег невозможно.

Как считает Шевченко, общественности уже на протяжении десяти дней врут про Назарбаева.

«Боятся в чем-то признаться? В чем? Хотят, чтобы просто все само рассосалось и мы забыли через месяц, что, дескать, был такой человек? Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное и неприятное», - написал журналист, задавшись единственным вопросом - «Где Назарбаев?».