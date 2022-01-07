Еще одна смерть силовика в Казахстане
Еще один сотрудник правоохранительных органов скончался в Казахстане. По данным портала Tengrinews.kz, умер заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алматы Танат Назанов.
Отмечается, что Назанов скончался прямо на рабочем месте от инфаркта.
Ранее стало известно о гибели начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова. Он покончил с собой после того, как стал фигурантом трех уголовных дел из-за протестов. Кроме того, утром 10 января правоохранители обнаружили мертвым полковника Комитета национальной безопасности страны Азамата Ибраева. Тело мужчины нашли во дворе его дома. Причины гибели силовика остаются неясными.