Турецкий генерал: Тюркские государства должны создать объединенные вооруженные силы

«Организация тюркских государств должна немедленно предпринять шаги по созданию объединенных вооруженных сил». Об этом в интервью газете «Турция» заявил отставной бригадный генерал турецкой армии Юджель Карауз.

Генерал отметил, что Организация тюркских государств должна срочно направить делегацию в Казахстан: «Тюркские государства должны без промедления направить делегацию в Казахстан с целью наблюдения за ситуацией. Срочно должны собраться министры иностранных дел стран - членов организации. На встрече, которая состоится в ближайшие месяцы, должны быть приняты правовые меры по созданию объединенных военных сил тюркских стран и необходимо предпринять конкретные шаги в этом направлении», - сказал генерал.

Карауз добавил, что совместные военные силы так же важны для турецкого мира, как и политическая и экономическая интеграция.