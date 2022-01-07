В Азербайджане прекращено наземное вещание телеканала TRT

Бакинское бюро «Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü» обратилось в Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» с заявлением о прекращении наземного вещания телеканала TRT-1 на территории Азербайджана, передает АПА.

В бюро отметили, что вещание TRT-1 посредством кабельных телевизионных сетей и интернета на территории Азербайджана считается достаточным.

«В связи с этим было сочтено нецелесообразным выделять дополнительные финансовые средства на наземное вещание и предложено приостановить наземное вещание TRT-1 с 2022 года», - говорится в сообщении ПО.

С согласия Национального совета по телевидению и радио с 5 января 2022 года Производственным объединением «Телерадио» прекращено наземное вещание телевизионного канала TRT-1 на территории Азербайджана.