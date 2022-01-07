«В лучшем случае, как шутят в интернете, армяне возьмут рынок Алматы. Для них это существенно». Об этом в «Рой ТВ» заявил полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков (псевдоним, настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин).

По мнению Стрелкова, ввод российских войск на территорию Казахстана легитимизируют: «Именно российских, потому что... ну что там 150 человек из Киргизии, 80 – армян, ну это ни о чем... Туда в основном перебрасываются российские войска, которые составляют 98% личного состава и техники... и скорее всего, это 100% тех, кто там что-то будут делать. В лучшем случае, как шутят в интернете, армяне возьмут рынок Алматы. Для них это существенно. Это существенно поднимет их моральных дух и благосостояние».