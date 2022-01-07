Беннет вновь предупредил: Израиль свободен в своих действиях против Ирана

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль не будет связан с Ираном какой-либо ядерной сделкой и все так же считает себя свободным в действиях против Тегерана. Он произнес это, выступая в парламенте в понедельник, 10 января.

«Что касается ядерных переговоров в Вене, мы очень обеспокоены ими. Израиль не является стороной соглашений. Тем не менее, если даже они будут подписаны, мы продолжим сохранять полную свободу действий в любом месте и в любое время без каких-либо ограничений», - сказал премьер-министр.