Киргизия направила Казахстану еще одну ноту

МИД Киргизии в связи с задержанием граждан республики в Казахстане направил ноту казахстанской стороне, сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Относительно задержания гражданина Киргизии Юбурова Закира и других граждан республики в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Напомним, накануне власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками известного музыканта-джазмена Викрама Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму.