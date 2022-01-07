Минобороны опровергает очередную дезинформацию армян

Ранее в понедельник армянские пользователи соцсетей распространили информацию о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении поселка Красный Базар Ходжавендского района Азербайджана и поджоге автомобиля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили в связи с этим, что данная информация не соответствует действительности. В военном ведомстве заявили, что подразделения азербайджанской армии не открывали стрельбу в указанном направлении. Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население и объекты.

В настоящее время ситуация в указанном направлении спокойная, отмечается в сообщении Минобороны.