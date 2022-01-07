Во Франции «линчевали» соратника Макрона

Во Франции протестующие против введения санитарных пропусков закидали галькой и водорослями депутата от партии президента Эммануэля Макрона Стефана Клэро. Об этом сообщил телеканал France Info.

Инцидент произошел в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон. Парламентарий вышел к собравшимся на митинг людям, чтобы их успокоить. Однако противники санпропусков не стали слушать соратника Макрона и начали бросать в него все, что попалось под руку.

Отмечается, что правительство страны поддержало депутата. Сотрудники правоохранительных органов теперь будут обеспечивать защиту депутата.