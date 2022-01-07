Кемель Жомартович ничего не заметил видео

Президент России Владимир Путин в прямом эфире забыл имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Выступая в ходе онлайн-заседания ОДКБ, российский президент после выражения соболезнований казахстанскому народу назвал Касым-Жомарта Токаева "Кемелом Жомартовичем", перепутав его имя.

Реакция казахстанского президента на оговорку Путина попала в эфир прямой трансляции: тот изобразил на лице недоумение, однако попытался сделать вид, что ничего не заметил.