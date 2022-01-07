Азербайджан. Коронавирус. Последняя статистика

В Азербайджане за последние сутки выявлено 329 случаев заражения коронавирусом, 358 человек вылечились, 12 - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 621 533 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 919 человек вылечились, 8 457 – скончались, число активных больных составляет 7 187.

Накануне в Азербайджане было выявлено 555 случаев заражения коронавирусом, 507 человек вылечились, 8 – скончались.