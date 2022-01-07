ВОЗ об «омикроне»: впереди как минимум еще три сложных месяца

Как минимум следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма «омикрон», но ее конец близок. Об этом заявил спецпредставитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, передает Sky News.

По словам спецпредставителя, помимо «омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

«Ни у одного государства, а особенно у бедных стран нет возможности для введения серьезных ограничений. Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор. Как минимум еще три месяца ситуация будет сложной», - сказал он.

Набарро также выразил беспокойство в связи с тем, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других странах мира уже перегружены.