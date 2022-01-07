Вопрос обеспечения доступности на городском транспорте всегда оставался в центре внимания Бакинского транспортного агентства.

В соответствии с поручением главы государства постоянно проводится работа в этом направлении. Наличие доступной транспортной системы важно как с точки зрения улучшения возможностей мобильности города, так и с точки зрения интеграции инвалидов в общество.

Учитывая высокую интенсивность и спрос на пешеходов, уровень доступности проспекта Иншаатчылар был еще более повышен. Так, около "Круга статистики" построены пандусы для удобного и безопасного передвижения инвалидов, пожилых людей и детских колясок.

Отметим, что в прошлом году была обеспечена установка пандусов на около 25 улицах и проспектах. А всего за 6 лет пандусы установлены на 200 улицах и проспектах.