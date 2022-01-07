Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Казань и Уфу

Оба рейса будут выполняться два раза в неделю. Полеты по маршруту Баку - Казань - Баку стартуют 16 марта, перелеты будут осуществляться по средам и субботам. Рейсы по направлению Баку - Уфа - Баку начнутся 17 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Сразу два российских города появятся в марте на карте маршрутов Buta Airways. Авиаперевозчик объявил об открытии специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев по двум направлениям – в Казань и Уфу, сообщили haqqin.az в авиакомпании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в Азербайджане авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту. Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Россию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Все пассажиры, улетающие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19. С другими правилами въезда в Россию в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics.

При вылете из городов России в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.