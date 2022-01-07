Найденные в Хачмазе человеческие останки принадлежат пропавшему давно мужчине

Человеческие останки, найденные две недели назад в Хачмазе, принадлежат Магомеду Асадуллаеву, передает АПА.

К данному заключению пришли эксперты, которые изучили останки, найденные 27 декабря 2021 года на берегу реки Гудиалчай. Было установлено, что останки принадлежат 45-летнему жителю Хачмазского района Магомеду Асадуллаеву, о пропаже которого стало известно полтора года назад.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование. Следствием пока не установлена причина смерти.