Вугар Сафарли просит об оправдании

Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугар Сафарли, приговоренный Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, подал апелляционную жалобу. Он просит о вынесении оправдательного приговора и снятии ареста с его имущества.

Как сообщает haqqin.az, жалоба направлена в Бакинский апелляционный суд. Надир Мамедов, признанный виновным по тому же обвинению и приговоренный к 6 годам лишения свободы, также подал апелляционную жалобу на приговор.

Напомним, Вугар Сафарли обвинялся в присвоении средств, выделенных на строительство дома для журналистов в Сабаильском районе Баку, а также в присвоении крупных сумм денег, выделенных на развитие местных СМИ. В конце декабря прошлого года он был приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемый Надир Мамедов получил 6 лет лишения свободы. В приговоре отмечено, что у Вугара Сафарли конфискованы частные дома, расположенные в Хатаинском районе столицы и Исмаиллинском районе страны. Кроме того, судом конфискованы земельные участки Надира Мамедова, многоэтажный жилой дом Адалата Велиева на проспекте Метбуат и другое недвижимое имущество.