В НАТО заявили, что не откажутся от Украины

Несмотря на обострение отношений с Россией, Североатлантический альянс не намерен отказываться от перспективы вступления в него Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Как сообщает Дойче велле, Столтенберг указал, что вступление Украины в НАТО является решением только этой страны и государств - членов альянса.

Киев "имеет право защищаться", и НАТО ему в этом поможет, заявил Столтенберг. Комментируя намеченные на тот же день переговоры США и РФ Женеве, а также последующие встречи в Брюсселе и Вене, глава НАТО заявил о "важной неделе для безопасности Европы". Вместе с тем он призвал не ожидать слишком многого от данных консультаций.

Одновременно Столтенберг в очередной раз призвал Россию воздержаться от военной агрессии в отношении Украины, подчеркнув, что такое решение будет иметь непредвиденные политические и экономические последствия.