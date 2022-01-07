Создана молекула, защищающая от заражения COVID

Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заражения COVID-19 в течение восьми часов. В результате эксперимента, проведенного на мышах, было установлено, что она способна блокировать белок на поверхности вирусной частицы.

Ученые также отметили, что TriSb92 эффективна против разных штаммов коронавируса. Отмечается, что молекула была создана не как аналог существующих вакцин, а для дополнения их эффекта.