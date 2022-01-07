В Ереване заявили, что Пашинян фактически «признал себя террористом»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян « выставил себя на посмешище», поскольку заявил о неприемлемости событий в Казахстане, несмотря на то, что в 2018 году сам пришел к власти посредством уличных протестов, заявил депутат от оппозиционного блока «Армения» Ара Варданян. Об этом пишет агентство News.am.

Помимо этого, Варданян напомнил, что премьер-министр Армении во время своих выступлений называл протестующих в Казахстане «террористами»: «Что же, я рад, что Пашинян наконец признал себя террористом. Я бы, конечно, дал более жесткую характеристику, но давайте пока смиримся с тем, что он просто террорист».

Варданян указал на прозападную ориентацию действующей в Армении власти: «Они и на стороне Запада, и на стороне Турции. Тем не менее Российской Федерации в определенных вопросах пока удается использовать действующую в Армении власть. Это, конечно, приведет к определенной реакции со стороны Запада. Никол Пашинян то получает оплеуху от Запада, то от России, и так будет продолжаться до тех пор, пока он пытается удовлетворить всех».