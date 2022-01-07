Сначала на основании поступившей информации оперативники задержали жителей Астаринского района Джахида Гаджиагазаде и его родственника Рамала Хамдамова.

У четырех мужчин изъято в общей сложности более 11 кг наркотиков и два незарегистрированных ружья.

В Астаринском районе задержаны родственники-наркоторговцы. Об этом сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.

Во время досмотра в сумке Дж.Гаджиагазаде обнаружили 7 кг 460 г марихуаны.

В ходе следствия было установлено, что он приобрел наркотик у своего родственника, жителя села Паликеш Вугара Вагабова, который также был задержан полицией. При досмотре его дома были обнаружены и изъяты 2 кг 230 г марихуаны и одно незаконно хранящееся охотничье ружье ТОЗ с 26 патронами к нему.

В ходе дальнейшего расследования установили, что В.Вагабов получил наркотик от своего родственника, жителя села Зюнгюлеш Тосифа Мамедова.

При обыске в его доме обнаружили и изъяли 1 кг 320 г марихуаны и незарегистрированное охотничье ружье ИЖ. Ведется расследование.