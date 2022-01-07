Россия угрожает Узбекистану: «Больше надеяться не на кого»

На фоне событий в Казахстане Узбекистан может вернуться в состав Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил Интерфаксу председатель комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, добавив, что в Ташкенте должны видеть, что больше «надеяться не на кого».

«Узбекистан в свое время вышел из ОДКБ, но может снова войти. Я теперь такого не исключаю, когда они видят, что надеяться не на кого», — цитирует его российское агентство.

По словам Калашникова, власти Узбекистана, скорее всего, осознали, что рассчитывать больше не на кого.

Напомним, ранее в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблема с попытками госпереворотов характерна не только для Казахстана. Он призвал Узбекистан извлечь уроки из произошедшего в Казахстане.