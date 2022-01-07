Кровопролитие в Гяндже: хотел соблазнить жену брата...
Непристойное предложение жителя Гянджи жене своего брата обмениваться интимными фотографиями привело к кровопролитию. Когда брат девушки узнал об этом, произошла драка, в результате которой муж женщины и его брат получили ножевые ранения.
Как передает haqqın.az, судебное следствие по уголовному делу 27-летнего жителя Гянджи Ниджата Гурбанова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений двум братьям, завершено.
Инцидент произошел 25 марта прошлого года. Ниджат Гурбанов изрезал ножом 28-летнего Османа Дадашева и его брата 30-летнего Салмана Дадашева на почве семейного конфликта. Оба раненых были доставлены в больницу скорой медицинской помощи № 3 города Гянджа. Гурбанова же арестовали. Ему было предъявлено обвинение по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.
Следствие установило, что причиной действий Гурбанова стали домогательства Салмана Дадашева к его сестре. Обвиняемый Ниджат Гурбанов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.
«Брат мужа моей сестры, Салман, делал ей непристойные предложения в Whatsapp, предлагал обмениваться интимными фотографиями. Салман все отрицал. Осман же встал на сторону брата, назвав обвинения клеветой. Он хотел увести Нахиду домой, но помешал мой отец. Осман тогда ударил отца и ушел. Поняв, что дело идет к драке, я пошел за ножом. Через минут 15-20 Осман вернулся вместе с братом, они напали на моего отца. Увидев это, я ударил ножом их обоих».
Потерпевший Осман Дадашев в своих показаниях заявил, что в день происшествия ему позвонила теща и пригласила к себе домой.
«Теща сказала, что мой брат Салман писал моей жене сообщения непристойного содержания. Она показала мне эти сообщения. Я сказал, что это клевета, разозлился и разбил телефон. Когда пытался увести жену домой, ее родители помешали этому, а ее брат выставил меня из дома. Я позвонил Салману, и мы вместе подошли к дому моего тестя. Разгорелся спор, и Ниджат ударил нас обоих ножом. Правда, он нам помог, отвез в больницу. У меня к Ниджату никаких претензий нет».
Аналогичные показания дал и потерпевший Салман Дадашев. Он заявил, что никаких непристойных предложений девушке не делал. Однако Нахида Заманова в своем заявлении подтвердила, что в марте прошлого года Салман Дадашев писал ей непристойные сообщения, предлагал обмениваться интимными фото.
«Я не удалила эти сообщения, а сохранила их в качестве доказательств. Позже показала переписку своей родственнице. Та обо всем рассказала маме. А маме Салман клялся, что сообщения присылал, чтобы меня проверить».
Отметим, что Ниджат Гурбанов участник второй Карабахской войны.
Согласно приговору Гянджинского суда по тяжким преступлениям, Гурбанову назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.