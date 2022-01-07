Кровопролитие в Гяндже: хотел соблазнить жену брата...

Отдел информации 18:36

Непристойное предложение жителя Гянджи жене своего брата обмениваться интимными фотографиями привело к кровопролитию. Когда брат девушки узнал об этом, произошла драка, в результате которой муж женщины и его брат получили ножевые ранения. Как передает haqqın.az, судебное следствие по уголовному делу 27-летнего жителя Гянджи Ниджата Гурбанова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений двум братьям, завершено.

Инцидент произошел 25 марта прошлого года. Ниджат Гурбанов изрезал ножом 28-летнего Османа Дадашева и его брата 30-летнего Салмана Дадашева на почве семейного конфликта. Оба раненых были доставлены в больницу скорой медицинской помощи № 3 города Гянджа. Гурбанова же арестовали. Ему было предъявлено обвинение по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса. Следствие установило, что причиной действий Гурбанова стали домогательства Салмана Дадашева к его сестре. Обвиняемый Ниджат Гурбанов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. «Брат мужа моей сестры, Салман, делал ей непристойные предложения в Whatsapp, предлагал обмениваться интимными фотографиями. Салман все отрицал. Осман же встал на сторону брата, назвав обвинения клеветой. Он хотел увести Нахиду домой, но помешал мой отец. Осман тогда ударил отца и ушел. Поняв, что дело идет к драке, я пошел за ножом. Через минут 15-20 Осман вернулся вместе с братом, они напали на моего отца. Увидев это, я ударил ножом их обоих».