Киргизский музыкант-террорист рассказал, почему снимался в «покаянном» видео

Музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане во время протестов, оговорил себя, чтобы его быстрее депортировали в Бишкек. Об этом сам артист рассказал журналистам.

Рузахунов прилетел в Алматы по приглашению друга. Когда вечером 4 января начались митинги, друг Викрама посоветовал ему сидеть дома и не выходить на улицу. Но ситуация накалялась, и Викрам решил вернуться домой, в Киргизию.