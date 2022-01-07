Киргизский музыкант-террорист рассказал, почему снимался в «покаянном» видео
Музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане во время протестов, оговорил себя, чтобы его быстрее депортировали в Бишкек. Об этом сам артист рассказал журналистам.
Рузахунов прилетел в Алматы по приглашению друга. Когда вечером 4 января начались митинги, друг Викрама посоветовал ему сидеть дома и не выходить на улицу. Но ситуация накалялась, и Викрам решил вернуться домой, в Киргизию.
Мужчину задержали 7 января на военном посту, когда он ехал в такси.
По словам Викрама, от сокамерников он услышал, что если оговорить себя, то его депортируют на родину. Именно так музыкант и поступил, заявив, что «неизвестные люди» предложили ему участвовать в митинге за 200 долларов, оплатили перелет и разместили в одной из квартир Алматы. После этого «признания» Рузахунов смог уехать из Казахстана.